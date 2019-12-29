В Сыктывкаре трактор упал с фуры, которая везла его по дороге (видео)

В Сыктывкаре трактор рухнул с фуры, которая перевозила его. Происшествие засняли на видео очевидцы. Ролик они прислали в редакцию портала PG11.ru.

Как рассказали сыктывкарцы, все случилось 29 декабря на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Тентюковской. По словам очевидцев, скорее всего, фура поворачивала на Тентюковскую и в этот момент гусеничный трактор съехал с трала и упал на обочину. К счастью, все обошлось, и на дороге даже не образовалось пробки.

Напомним, 28 декабря в Сыктывкаре внезапно поднялись цены на бензин. Например, теперь на заправках «Лукойл» действуют следующие цены:

АИ-92 - 43,77 рубля (вместо 43,27)

АИ-95 - 45,68 рублей

ЭКТО-100 - 53,12 рубля

ДТ-50,60 рублей (вместо 50,10).

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