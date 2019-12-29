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В Сыктывкаре трактор упал с фуры, которая везла его по дороге (видео)

В Сыктывкаре трактор упал с фуры, которая везла его по дороге (видео)

29 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот видео Никиты Голосова / Трактор рухнул с фуры в Сыктывкаре
Машина рухнула на обочину

В Сыктывкаре трактор рухнул с фуры, которая перевозила его. Происшествие засняли на видео очевидцы. Ролик они  прислали в редакцию портала PG11.ru

Как рассказали сыктывкарцы, все случилось 29 декабря на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Тентюковской. По словам очевидцев, скорее всего, фура поворачивала на Тентюковскую и в этот момент гусеничный трактор съехал с трала и упал на обочину. К счастью, все обошлось, и на дороге даже не образовалось пробки. 

Напомним, 28 декабря в Сыктывкаре внезапно поднялись цены на бензин. Например, теперь на заправках «Лукойл» действуют следующие цены:

  • АИ-92 - 43,77 рубля (вместо 43,27)
  • АИ-95 - 45,68 рублей
  • ЭКТО-100 - 53,12 рубля
  • ДТ-50,60 рублей (вместо 50,10).

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Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Никита Голосов получает гонорар в размере 300 рублей за видео и сообщение. Забрать его можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН

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