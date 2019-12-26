В Сыктывкаре таксист не смог въехать в гору и трактор толкал его ковшом, но у них ничего не вышло (видео)

В Сыктывкаре таксист не смог въехать в скользкую гору и попросил тракториста ему помочь. Спецтехника прямо краном толкала «Нексию», но у автомобилистов ничего не вышло. Они лишь перегородили дорогу. Об этом порталу PG11.ru сообщила очевидица Карина Пыщук (имя и фамилия изменены).

Трактор толкал таксиста вечером 26 декабря около 20.00 на подъеме в районе дома №70А по улице Первомайской. Иномарка «Нексия» не смогла въехать по скользкому льду и водитель попросил помощи у тракториста. Машины перегородили выезд. Трактор прямо ковшом толкал иномарку. Но это не помогало. Таксисту так и не удалось выехать.

- Я хотела вехать от типографии, но таксист перегородил мне путь. Я попросила отъехать назад и дать мне дорогу. Но водитель начал хамить и отказывался освобождать путь. Какой-то неадекватный мужчина, мне показалось, - рассказала очевидица Карина.

В итоге женщине удалось выехать с этого двора, но чуть позже. Как сложилась судьба таксиста и трактора - неизвестно.

За день до этого, 25 декабря, сыктывкарцы заметили на дорогах столицы Коми пьяного таксиста. Очевидцы утверждают, что водитель в таком состоянии возил пассажиров по заказам.

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