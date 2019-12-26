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«Пьяный таксист развозил людей!»: сыктывкарцы требуют проверить водителей авто

«Пьяный таксист развозил людей!»: сыктывкарцы требуют проверить водителей авто

26 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Горожане утверждают, что по Сыктывкару разъезжал пьяный таксист
Мужчину остановили на оживленной улице, но он отказался «дуть в трубочку»

Сыктывкарцы утверждают, что по улицам города разъезжал пьяный таксист. Кроме этого, водитель брал утренние заказы. При этом сам мужчина отказался «дуть в трубочку». Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Странного таксиста на «Рено» заметили 25 декабря на улице Маркова. Около дома №5 по улице Димитрова его остановили сотрудники ГИБДД.

- Таксист был с пассажиром и совершил мелкое ДТП: слегка ударил в задний бампер впереди идущий автомобиль. Повреждений машина никаких не получила, но другой водитель заподозрил, что таксист пьяный и вызвал ДПС. Сегодня должен состояться суд, - рассказал один из очевидцев происшествия.

Известно, что у водителя «Рено» есть лицензия на работу в такси, то есть трудится он там легально. Информатор PG11.ru утверждает, что перед приездом сотрудников ГИБДД водитель ехал по Маркова, а на пассажирском сидении была девушка. Но заказ он в это время не выполнял.

- Наверное, это была жена или его девушка с ним. При этом знаю, что утром этот водитель работал в такси и развозил людей. Надо проверить компанию, на которую он работает — кто выдал ему разрешение на работу в этот день, если он был пьян? - возмущается информатор.

В сыктывкарском отделе пропаганды ГИБДД рассказали:

- В 13.01 в районе дома №5 по улице Димитрова экипаж ДПС остановил водителя «Рено». У мужчины 1978 года рождения были признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования на месте он отказался. Тогда ему предложили проехать в медицинскую организацию для теста, но и от этого он отказался. Сотрудники ГИБДД составили протокол.

Теперь дело таксиста рассмотрит суд, потому что отказ от прохождения проверки на алкоголь в медучреждении предусматривает штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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