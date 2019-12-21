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В Сыктывкаре женщина-водитель протаранила ВАЗ (видео)

В Сыктывкаре женщина-водитель протаранила ВАЗ (видео)

21 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Антон Ворошилов / для PG11.ru / В Сыктывкаре женщина-водитель протаранила ВАЗ
ДТП случилось на перекрестке

В Сыктывкаре на дороге столкнулись две легковушки. Авария произошла в Эжвинском районе. Об этом сообщили читатели портала PG11.ru.

Как сообщили в УГИБДД , 20 декабря в 19:30 Audi 80 врезалась в ВАЗ-2107. За рулем иномарки была 31-летняя женщина. Она ехала по Проспекту Бумажников. На регулируемом перекрестке сыктывкарка повернула налево и не пропустила водителя ВАЗ-2107. Он двигался прямо по улице Маяковского. 

В результате ДТП пассажирка ВАЗа 1990 года рождения получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника. Ее госпитализировали.

Водитель иномарки имеест стаж с 2009 года, за все это время ее привлекали к административной ответственности четыре раза, два из которых в этом году.

Напомним, вчера, 20 декабря, случилась авария на трассе Сыктывкар-Киров. Фура столкнулась с автомобилем «ГАЗон». От удара пострадали два человека, их увезли на скорой в Объячево.

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