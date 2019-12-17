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В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили 80-летнюю бабушку

В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили 80-летнюю бабушку

17 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Из архива PG11.ru / В Сыктывкаре на дороге сбили пожилую женщину
У водителя, который наехал на горожанку, совсем небольшой стаж

В Сыктывкаре на дорогое сбили пожилую женщину. Это случилось на одном из перекрестков города. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Как рассказали в УГИБДД по Сыктывкару, все произошло 17 декабря в 10.57 на перекрестке улиц Морозова и Лесопарковая. Молодой человек 1995 года рождения за рулем ВАЗ 2114 ехал по Морозова от Катаева в сторону улицы Коммунистической и сбил женщину 1939 года рождения, которая переходила дорогу по «зебре»

Женщина в этот момент переходила дорогу справа налево. После ДТП она получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По информации УГИБДД, молодой человек имеет стаж вождения с 2019 года и у него не было никаких нарушений. 

Напомним, 15 декабря сбили еще одну пожилую женщину. Это произошло в Корткеросском районе. Водитель «Субару» на 26 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск сбил пенсионерку от чего она скончалась на месте.  

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ГИБДД ДТП Здоровье ЧП

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