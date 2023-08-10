В ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта пострадали четыре человека, в том числе 11-летняя девочка

В Княжпогостском районе в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Такую информацию предоставили в УГИБДД МВД по Коми.



Как пояснили в ведомстве, происшествие случилось вчера, девятого августа, в районе трех часов дня. 58-летний водитель Skoda Fabia двигался по трассе Сыктывкар-Ухта в направлении столицы Коми. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и улетел в кювет.



В результате аварии сам водитель получил ушиб грудной клетки, но от госпитализации отказался. Пассажирам авто повезло меньше. 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Другая 56-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки. Также направлена в больницу. Еще один 58-летний пассажир отделался ссадинами колена. Госавтоинспекторы уточнили, что от более серьезных травм пострадавших спасли пристегнутые ремни безопасности.