Самое время признаться во всëм и исправить ошибку: гороскоп на 16 сентября

У представителей этого знака зодиака появится возможность исправить старую ошибку. Проблема, которая давно не дает вам покоя может быть решена в этот день, если вы прижмёте свою гордость и полностью возьмете ответственность на себя, даже если вина на вас лежит частично. Это может быть связано с прежней любовью, тяжелым семейным конфликтом или страшной ошибкой, повлиявшей на вашу жизнь. Вам нужно решить проблему любой ценой и двигаться дальше.

Чтобы не остаться в полном одиночестве, тельцам стоит открыть свою душу отношениям, диалог способен урегулировать любое недопонимание. Тельцы - очень ответственный зодиакальный знак, они как никто понимают, что факты и действия важнее слов и эмоций. Представители данного знака редко что-то обещают, но если дают слово, то будьте уверены, они его сдержат. Хорошие новости дня будут касаться денег, но ближе к вечеру. Не торопитесь фантазировать и планировать грандиозные покупки, деньги стоит поберечь.

Близнецы

Люди родившиеся под созвездием Близнецов в пятницу смогут найти ответ на вопрос, который давно тревожит их. На самом деле вы давно знали в чем соль ситуации, в которую вы угодили, но не могли себе в этом признаться, предпочитая жить в розовом тумане. Удивительно, но после признания проблемы и принятия ее неизбежности, она решится сама по себе. Это будет отличный урок для Близнецов, который придется хорошо запомнить.

Рак

Самое время для признаний. Вам нужно открыть свою душу, если до этого вы никак не могли это сделать. В процессе диалога вы сможете сами разобраться в своих запутанных чувствах. Для Раков пятница станет отличным днем. Вы можете получить ценный совет от очень мудрого человека. В финансовом плане вам тоже повезет, возможно повышение заработной платы, высокая премия или возврат вам долга, о котором вы уже забыли.

Лев

Вы сегодня чувствительный и глубокий человек. Вам не стоит бояться своей сентиментальности в этот день, если кто-то попросит помощи, не отказывайте, благодарность последует моментально. Если вам вдруг станет тяжело на душе, обязательно поговорите с близким человеком, нет ничего лучше, чем искренняя беседа с родственником. Если вы одиноки, то можно спокойно выходить на охоту, вас ждут чудесные трофеи, но перерастет ли пятничный вечер в сильную любовь, будет зависеть только от вас.

Дева

Не стоит ввязываться в сплетни. Не вмешивайтесь в чужие дела. Возможно, вам захочется командовать окружающими. Постарайтесь не давать выхода негативным эмоциям. Ваши друзья или ваши связи сегодня являются источником поддержки и ресурсов, поэтому дайте им знать, что вам нужно. С другой стороны, пришло время перестать сомневаться в своем таланте и пойти на творческий риск.

Весы

Не берите на себя большую ответственность. Позвольте себе полноценно отдохнуть. Кроме того, сегодня вы можете получить новые финансовые возможности.

Скорпион

Продумывайте каждый свой шаг. Вам стоит пересмотреть свои планы. Больше занимайтесь здоровьем. Вечером возможны интересные новости. Теперь, когда вы жаждете чего-то другого, вы можете столкнуться с решением о прекращении финансового или личного партнерства, особенно если оно себя изжило. Постарайтесь не плакать слишком сильно из-за мелочей, потому что вам пора идти в новом направлении.

Стрелец

Велика вероятность, что сегодня вы найдёте свою вторую половинку, откройте своё сердце, добавьте смелости и решимости. Обратите внимание на все знаки, которые вы можете получить от приятного вам человека, он действительно с вами на одной волне. Любой флирт может превратиться в прекрасную историю любви, но только от вас зависит будущее. Для тех, кто уже в отношениях, это идеальное время, чтобы что-то изменить в вашей паре, дайте волю своей романтической стороне, проявите творческий подход.

Козерог

Козероги, в этот день могут почувствовать себя забытыми. Это нормально, но не сидите сложа руки. Возьмите телефон, наберите сообщение или позвоните. Вы получите все необходимые объяснения. Вечером у вас может быть встреча, которая радикально изменит вашу личную жизнь, будьте готовы к эмоциональному взрыву, к избытку чувств. Если у вас были некоторые проблемы в общении с противоположным полом, сегодня их не будет, путь открыт, не теряйте время.

Водолей

Водолеи проведут день в напряжении. Вы будете обвинять других людей в том, что происходит с вами, и друзья — ваша первая цель. Чтобы избежать конфликтов, звёзды рекомендуют максимально изолировать себя. Вы можете отправиться в короткое путешествие или отдохнуть, проведя время за любимым хобби. Если вы сможете себя контролировать в этот день, то ничего критического не произойдёт, вам не придётся долго возвращать всё на свои места.

Рыбы

Рыбы сегодня чрезвычайно интуитивны. Вы увидите много вещей, даже до того, как что-то произойдёт, и это может помочь нуждающимся. Совет звёзд для вас — делать всё взвешенно, не берите на себя слишком много обязательств, оставьте немного времени и для себя. Не исключено, что вам придётся набраться терпения сегодня, и пережить визиты людей, которые вам неприятны, и вызывают только раздражение. Вечером ваш любимый человек удивит вас классным подарком, возможно он будет не столько материальный, как духовный, романтический. В любом случае, это будет великолепно.