Козерогам — стресс, а Близнецам — увлекательное общение: гороскоп на неделю

Овен

Для Овнов эта неделя будет наполнена творчеством и любовью. Несмотря на заботы и хлопоты по хозяйству, постарайтесь всё-таки сосредоточиться на позитиве. Вас ожидает много чудесных радостных моментов, а чтобы их увидеть и прочувствовать, требуется особый настрой.



Телец

Тельцам на этой неделе вряд ли захочется уходить из дома, потому что семейный очаг будет согревать их своим теплом все это время. Направьте свою энергию на благоустройство и украшение своего жилища.



Близнецы

Близнецов на этой неделе ждёт много интересного и приятного общения с людьми. Активизируются контакты с друзьями и приятелями, которые расскажут вам немало интересных новостей. Не исключено, что большое количество свободного времени вы будете просиживать в кафе или висеть на телефоне за разговорами.



Рак

У Раков на этой неделе открываются прекрасные возможности для улучшения своего материального положения. Прежде всего вероятен рост доходов. Возможно, вам прибавят зарплату или выдадут большую премию. Так или иначе, но в ваше распоряжение, скорее всего, поступят дополнительные денежные ресурсы.

Лев

На этой неделе Львы будут блистать обаянием и привлекать к себе симпатии представителей противоположного пола. Это исключительно удачное время для смены имиджа. Можно менять прическу, стиль макияжа и одежды. Все перемены в имидже, которые вы произведете, окажутся на редкость удачными.



Дева

Девы на этой неделе будут находиться в спокойном и умиротворенном состоянии. Скорее всего, вам захочется уединиться от шума и суеты в каком-нибудь тихом местечке. Если у вас достаточно свободного времени, можно отправиться на рыбалку или в лес за грибами. Благодаря этим занятиям вы сможете обрести гармонию в душе.



Весы

У Весов на этой неделе могут исполниться самые заветные желания. Для этого следует с оптимизмом смотреть в будущее и доброжелательно относиться к окружающим людям. Если кто-то обратится к вам с просьбой, сделайте все от вас зависящее, чтобы помочь.



Скорпион

Скорпионы на этой неделе станут более заметными и в каком-то смысле знаменитыми фигурами в глазах окружающих. На вас будут чаще обращать внимание, причём это будет делаться доброжелательно, с симпатией. Например, не исключен интерес к вам со стороны руководства, которое захочет продвинуть вас вперёд по карьерной лестнице. В это время судьба может дать вам реальный шанс позитивных сдвигов в карьере.



Стрелец

Стрельцов на этой неделе с особенной силой будут манить дальние страны. Если вы находитесь в отпуске и свободны от семейных обязательств, то вряд ли что-то сможет удержать вас от путешествия. Это прекрасное время для дальних туристических поездок за новыми впечатлениями.



Козерог

Козероги на этой неделе часто могут попадать в стрессовые ситуации. Скорее всего, риску будут подвержены другие люди, находящиеся рядом с вами, вы же будете выходить сухими из воды. Такая везучесть, однако, не означает, что можно перестать соблюдать осторожность.



Водолей

Водолеям, состоящим в супружеских отношениях, на этой неделе удастся укрепить свой союз. Скорее всего, это будет связано с появлением в поле вашего зрения новых людей, по сравнению с которыми ваш партнёр будет выигрывать. Именно такое сравнение позволит вам по-новому оценить свою половину, заново открыть ее для себя.



Рыбы

Рыбам на этой неделе захочется привести в порядок и благоустроить пространство вокруг себя. В первую очередь, это относится к вашему дому. Скорее всего, вы будете с удовольствием все чистить, гладить, стирать, пылесосить, подметать, натирать до блеска. И в этом процессе, как это ни покажется странным, найдете эстетическое и физическое удовлетворение.