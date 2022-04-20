"Бессмертный полк" в Сыктывкаре могут отменить: Роспотребнадзор назвал условия

В случае роста заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор может отменить ряд мероприятий на День Победы. Об этом было сказано на планерке мэрии Сыктывкара.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Коми Ромэна Галимова, уровень заболеваемости COVID-19 продолжает падать, однако случаев госпитализации при этом все больше. Это происходит в связи с ростом приезжающих в город жителей других районов.