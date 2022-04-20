"Бессмертный полк" в Сыктывкаре могут отменить: Роспотребнадзор назвал условия

В случае роста заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор может отменить ряд мероприятий на День Победы. Об этом было сказано на планерке мэрии Сыктывкара.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Коми Ромэна Галимова, уровень заболеваемости COVID-19 продолжает падать, однако случаев госпитализации при этом все больше. Это происходит в связи с ростом приезжающих в город жителей других районов.
Сейчас при поступлении в больницу они сдают тест и если он положительный, даже без симптомов человека записывают в госпитализацию, ведь отправить его домой на общественном транспорте, значит способствовать распространению болезни.
Глава ведомства также предупредил администрацию Сыктывкара, что не стоит сейчас отменять масочный режим и социальную дистанцию. Если это произойдет, Роспотребнадзор будет настаивать на отмене очного проведения ряда праздничных мероприятий, в частности "Бессмертного полка".