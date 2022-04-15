Жителям Коми серьезно увеличат выплаты на строительство домов

В Минстрое Коми пересчитали среднюю цену на один квадратный метр жилья для социальной выплаты на строительство собственного дома. Во втором квартале 2022 года сумма вырастет сразу на 14,5%. Об этом сказано в приказе министерства. Для сравнения, в прошлом квартале стоимость наоборот упала на 0,8%.

К примеру, в Воркуте на один квадратный метр будут давать 41 462 рубля, что на 5263 рубля больше, чем в прошлом квартале. В столице Коми стоимость одного квадратного метра составит 29 тыс. 369 рублей. Сумма по сравнению с предыдущим кварталом вырастет на 3728 рублей. Полный список изменений стоимости в выплатах и ценах на один "квадрат" смотрите здесь.