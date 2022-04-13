Сыктывкарцев не будут спрашивать, что построить на месте парковки в Орбите

В столице Коми не будут выносить вопрос строительства на развилке улиц Тентюковской и Петрозаводской на публичные общественные обсуждения. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает "Комиинформ".
В администрации отметили, что этот участок расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами. С 31 июля 2020 года он находится в частной собственности и владелец может использовать землю по своему усмотрению.
"Строительство многоквартирного жилого дома относится к основному виду разрешённого использования земельного участка, поэтому данный вопрос не подлежит рассмотрению на публичных слушаниях и общественных обсуждениях", - заявили в мэрии.
При этом, возможность строительства на этом земельном участке предопределена генпланом Сыктывкара. Заявление по выдаче разрешения на строительство жилого дома, впрочем, в администрацию города пока не поступало.