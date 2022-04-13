Сыктывкарцев не будут спрашивать, что построить на месте парковки в Орбите

В столице Коми не будут выносить вопрос строительства на развилке улиц Тентюковской и Петрозаводской на публичные общественные обсуждения. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает "Комиинформ".

В администрации отметили, что этот участок расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами. С 31 июля 2020 года он находится в частной собственности и владелец может использовать землю по своему усмотрению.