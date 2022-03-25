Карты "Мир" перестанут работать в Apple Pay

Apple сообщила о приостановке работы карт МИР через сервис Apple pay. Об этом сообщает RT. Со ссылкой на Национальную систему платёжных карт.

Загрузка карт МИР через «яблочный» сервис должна была стать недоступна с 24 марта. Уже привязанные к кошельку карты «Мир» вскоре будут удалены из платежного сервиса самой компанией Apple.