Карты "Мир" перестанут работать в Apple Pay

Apple сообщила о приостановке работы карт МИР через сервис Apple pay. Об этом сообщает RT. Со ссылкой на Национальную систему платёжных карт.
Загрузка карт МИР через «яблочный» сервис должна была стать недоступна с 24 марта. Уже привязанные к кошельку карты «Мир» вскоре будут удалены из платежного сервиса самой компанией Apple.
Напомним, что жители Коми уже не могут плачивать покупки через Apple Pay и Google Pay с карт Visa и Mastercard. Центробанк рекомендует использовать «пластик» или сервис Mir Pay.