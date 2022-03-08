Олимпийский лыжник из Коми стал отцом

Участник Олимпийских игр в Китае и призер этапов Кубка мира и чемпионата России Илья Семиков стал отцом.
Как сообщила в своем аккаунте в сети Instagram супруга Ильи – Анастасия – 5 марта у пары родился сын. Назвали его Александр.
Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пекине выступил спортсмен из Коми Илья Семиков. Он прошел гонку классическим стилем на 15 км. Вместе с другими россиянами Александром Большуновым, Алексеем Червоткиным и Иваном Якимушкиным.
К сожалению, наш лыжник пришел лишь девятым, однако стоит отметить, что это была его первая гонка на Олимпийских играх вообще. К тому же, одному из россиян удалось взять «серебро». Александр Большунов приехал вторым, уступив лишь представителю Финляндии Нисканену.