В Сыктывкаре рухнули цены на бензин и дизель

В Сыктывкаре резко снизились цены на бензин и дизельное топливо. Такого падения стоимости не было очень давно. Как сообщает «Комиинформ», на 4 марта 2022 года цены в столице Коми были следующими:
Компания "Лукойл"
- АИ-92 - 47,61 (без изменений)
- АИ-95 - 50,62 (без изменений)
- 100 - 58,57 (без изменений)
- ДТ- 54, 47 (было 54,37) плюс 10 коп.
"Компания 2000" (цены с 4 по 10 марта)
- АИ-92 - 45, 45 (было 47,20) минус 1 рубль 75 коп.
- АИ-95 - 47,85 (было 49,50) минус 1 рубль 64 коп.
- ДТ - 57,65 (было 64,30) минус 6 рублей 65 коп.
"Движение Коми"
- АИ-92 - 45,55 (было 46,99) минус 1 рубль 44 коп.
- АИ-95 - 47,99 (было 49,99) минус 2 рубля
- Ультра ДТ - 57,77 (было 69,99) минус 12 рублей 22 коп.