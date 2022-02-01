Количество ДТП в Коми за 2021 год снизилось почти на 17%

По итогам 2021 года количество ДТП в Коми снизилось на 16,7%. Об этом заявил региональный министр внутренних дел Андрей Сицский.
При этом число погибших в авариях людей за прошедший год упало на 30,3% - с 99 до 69, а раненых на 17,4% - с 1413 до 1167.
Сотрудники ГИБДД пресекли более 580 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 4108 фактов управления автомобилем в пьяном виде или отказов от прохождения медосвидетельствования.
Социальный риск составил 8,48 погибших на 100 тысяч населения, или 69 погибших в результате ДТП, при ожидании 8,29 погибших на 100 тысяч населения, или 67 погибших.