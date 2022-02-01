Количество ДТП в Коми за 2021 год снизилось почти на 17%

По итогам 2021 года количество ДТП в Коми снизилось на 16,7%. Об этом заявил региональный министр внутренних дел Андрей Сицский.

При этом число погибших в авариях людей за прошедший год упало на 30,3% - с 99 до 69, а раненых на 17,4% - с 1413 до 1167.