Врач рассказал, как распознать «омикрон» у вакцинированных

У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении «омикроном» наблюдаются пять симптомов, рассказал The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.
Как пишут РИА Новости, речь, по словам профессора, идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных «омикроном» жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния.
- «Омикрон» вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, - приводит издание слова эпидемиолога.