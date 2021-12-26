Врач рассказал, как распознать «омикрон» у вакцинированных

У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении «омикроном» наблюдаются пять симптомов, рассказал The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.

Как пишут РИА Новости, речь, по словам профессора, идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных «омикроном» жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния.