В Сыктывкаре эвакуировали ТРЦ «Июнь»

Сегодня в столице Коми состоялись масштабные пожарно-тактические учения по отработке действий по тушению условного пожара с элементами спасения из здания торгово-развлекательного центра «Июнь». По замыслу учений возгорание произошло в одном из кинозалов. Дым стал распространяться по прилегающим помещениям здания. Диспетчер службы спасения незамедлительно направил на место вызова огнеборцев.

В кратчайшие сроки к условно горящему зданию прибыли пожарные автоцистерны, автолестницы и специализированный пожарный аварийно-спасательный автомобиль, а также более 60 человек личного состава. Кроме этого, на место происшествия прибыли службы жизнеобеспечения. К моменту прибытия пожарных подразделений персонал самостоятельно организовал эвакуацию людей, находившихся в здании. Однако, по условиям вводной, в задымленной зоне остались 10 человек. Существовала угроза распространения пожара на смежные помещения.





Статисты старательно исполняли роль заложников чрезвычайной ситуации. Для создания условий, приближенных к реальным, в здании был пущен сценический дым. Хотя завеса дыма и является безопасной, видимость в ней была практически нулевая. В этих сложных условиях звенья газодымозащитников должны были выполнить главную задачу – найти и спасти оставшихся в здании людей.





Пожарные уверенно ориентировались в коридорах торгово-развлекательного центра, все 10 условно пострадавших человек были оперативно найдены и переданы бригадам скорой медицинской помощи.



Чтобы усложнить задачу, в ходе учений поступила дополнительная вводная: огонь вышел на крышу здания, часть кровли обрушилась, с одним из звеньев газодымозащиты потеряна связь. В помещениях была проведена поисковая операция, оставшееся без связи звено ГДЗС обнаружено и выведено из здания.



Тактика тушения пожара постоянно менялась с учетом оперативной обстановки. После спасения людей была применена высотная пожарная техника, организована подача тушащего вещества с высоты с помощью лафетных стволов.



Для координации действий личного состава на месте тушения условного пожара был развернут оперативный штаб. Также в ходе мероприятия была проведена проверка работоспособности наружных источников противопожарного водоснабжения, возможность маневрирования высотной пожарной техники.



По итогам учений все «пострадавшие» были вовремя найдены и спасены. Результаты учений будут тщательно проанализированы и разобраны в рамках школы оперативного мастерства.