Назад в 90-е: сыктывкарцы угрожали женщине и требовали у нее 10 тысяч рублей за неудобства

Владелица небольшого магазина по продаже цветов обратилась в полицию города Сыктывкара с заявлением о том, что двое мужчин требуют от нее передачи денежных средств в размере 10000 рублей.

Заявительница пояснила, что поводом для передачи денег с их слов является возмещение компенсации за причинение неудобств иным коммерческим организациям, которые расположены неподалеку. При этом мужчины угрожали женщине применением насилия.