Назад в 90-е: сыктывкарцы угрожали женщине и требовали у нее 10 тысяч рублей за неудобства

Владелица небольшого магазина по продаже цветов обратилась в полицию города Сыктывкара с заявлением о том, что двое мужчин требуют от нее передачи денежных средств в размере 10000 рублей.
Заявительница пояснила, что поводом для передачи денег с их слов является возмещение компенсации за причинение неудобств иным коммерческим организациям, которые расположены неподалеку. При этом мужчины угрожали женщине применением насилия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан один из подозреваемых. Вскоре после этого полицейские доставили в отдел и второго соучастника преступления. Злоумышленниками оказались жители региона, 1984 и 1994 годов рождения, один из которых ранее был неоднократно судим.
Следователем УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.