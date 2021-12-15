Опубликован криминальный рейтинг увеселительных заведений Сыктывкара

Согласно данным УМВД России по городу Сыктывкару среди увеселительных заведений столицы Кои ресторан-клуб "СССР" занимает первое место антирейтинга по количеству совершенных преступлений и административных правонарушений. В 2021 году в полиции зарегистрировано 132 обращения о происшествиях в самом популярном заведении Сыктывкара. В тройке "лидеров" также оказалось кафе "Алкотека" (127 сообщений) и клуб "Арнедо" (105 обращений).

Посетители бара "Николаевский" обращались в полицию за помощью в 99 случаях. Из клуба "Озон" в дежурную часть поступило 52 вызова. Из бара "Прага" зафиксировано 49 вызовов, а в закусочных по улице Первомайской и Колхозной порядка 40 (43 и 41 сообщение).