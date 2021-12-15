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Опубликован криминальный рейтинг увеселительных заведений Сыктывкара

Опубликован криминальный рейтинг увеселительных заведений Сыктывкара

Согласно данным УМВД России по городу Сыктывкару среди увеселительных заведений столицы Кои ресторан-клуб "СССР" занимает первое место антирейтинга по количеству совершенных преступлений и административных правонарушений. В 2021 году в полиции зарегистрировано 132 обращения о происшествиях в самом популярном заведении Сыктывкара.

В тройке "лидеров" также оказалось кафе "Алкотека" (127 сообщений) и клуб "Арнедо" (105 обращений).

Посетители бара "Николаевский" обращались в полицию за помощью в 99 случаях. Из клуба "Озон" в дежурную часть поступило 52 вызова. Из бара "Прага" зафиксировано 49 вызовов, а в закусочных по улице Первомайской и Колхозной порядка 40 (43 и 41 сообщение).

Завершают криминальную 10-ку увеселительных заведений Сыктывкара кафе "Лаунж" (36 обращений) и популярный среди молодежи бар - "Тарантино" (34 сообщения).

В дежурной части полиции Сыктывкара периодически регистрируются сообщения и заявления граждан по факту причинения им телесных повреждений, краж и иных правонарушений, совершенных как в самих вышеуказанных развлекательных заведениях, так и на прилегающих к ним территориях.

Люди в состоянии опьянения, как правило, теряют бдительность, оставляют дорогие сотовые телефоны, сумки, одежду в свободном доступе или лишаются денег в результате случайного знакомства, доверяя банковские карты малознакомым людям.

МВД по Республике Коми напоминает, что уберечься от кражи имущества в ночных и увеселительных заведениях поможет соблюдение следующих правил:

  • планируя отдых, подсчитайте, какой суммы вам будет достаточно; не берите с собой лишние наличные средства; не пересчитывайте содержимое кошелька публично;
  • обратите внимание на то, чтобы портмоне, кошелек, банковская карта, а также сотовый телефон не лежали на видных местах – столах, сидениях, открытых сумках;
  • следите, чтобы ваша сумка была застегнута; не оставляйте личные вещи в гардеробе или без присмотра;
  • проявляйте бдительность при знакомстве и общении с незнакомыми или малознакомыми гражданами.

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