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Каждый десятый житель Коми получает более 100 тысяч рублей

Каждый десятый житель Коми получает более 100 тысяч рублей

Аналитики РИА рейтинг составили топ регионов по уровню зарплат, где Коми заняла 13 место. Как оказалось, доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 10,6%.

Так, практически каждый десятый получает зарплату выше 100 тысяч. Тем временем, доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей составляет 2,2 %. По словам экспертов, диапазон самых распространенных зарплат в регионе варьируется от 27 тысяч рублей до 62-х.

Коми оказалась почти на одном уровне с Красноярским краем (12 место) и Амурской областью (14-место). А Кировская область - ближайший сосед Коми, - Оказалась на 73-й строчке. Архангельская область попала на 17-ю строчку, там более 100 тысяч рублей получают 8,4%.Каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей сразу в девяти российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха).

В конце рейтинга можно увидеть республики Дагестан, Мордовия и Калмыкия. Больше 100 тысяч рублей в месяц здесь зарабатывает лишь каждый сотый.

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