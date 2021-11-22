Каждый десятый житель Коми получает более 100 тысяч рублей

Аналитики РИА рейтинг составили топ регионов по уровню зарплат, где Коми заняла 13 место. Как оказалось, доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 10,6%.

Так, практически каждый десятый получает зарплату выше 100 тысяч. Тем временем, доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей составляет 2,2 %. По словам экспертов, диапазон самых распространенных зарплат в регионе варьируется от 27 тысяч рублей до 62-х.

Коми оказалась почти на одном уровне с Красноярским краем (12 место) и Амурской областью (14-место). А Кировская область - ближайший сосед Коми, - Оказалась на 73-й строчке. Архангельская область попала на 17-ю строчку, там более 100 тысяч рублей получают 8,4%.Каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей сразу в девяти российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха).