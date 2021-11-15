Смертельно опасно: сыктывкарцам запретили приближаться к рекам

В Сыктывкаре ограничен выход и выезд на лед, сообщает пресс-служба мэрии. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности населения в период ледостава с 12 ноября до полного прочного формирования ледовой поверхности и открытия санкционированных ледовых пеших и автомобильных переправ.
В связи с этим на водных объектах муниципалитета будут установлены знаки безопасности:
- Левый берег реки Сысола в районе Кировского парка по ул. Горького ("Переход по льду запрещен" и "Переезд по льду запрещен");
- Левый берег реки Сысола в районе улицы Пушкина ("Переход по льду запрещен");
- Правый берег реки Сысола в местечке Заречье в районе улицы Перевозной("Переход по льду запрещен");
- Левый берег реки Вычегда в местечке Алешино ("Переезд по льду запрещен" и "Переход по льду запрещен");
- Правый берег реки Вычегда в поселок Седкыркещ ("Переезд по льду запрещен" и "Переход по льду запрещен");
- Левый берег реки Вычегда в районе нефтебазы микрорайона Орбита ("Переезд по льду запрещен" и "Переход по льду запрещен");
- Правый берег реки Вычегда в поселке Трехозерка ("Переезд по льду запрещен" и "Переход по льду запрещен").