Смертельно опасно: сыктывкарцам запретили приближаться к рекам

В Сыктывкаре ограничен выход и выезд на лед, сообщает пресс-служба мэрии. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности населения в период ледостава с 12 ноября до полного прочного формирования ледовой поверхности и открытия санкционированных ледовых пеших и автомобильных переправ.

В связи с этим на водных объектах муниципалитета будут установлены знаки безопасности: