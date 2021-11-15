Проректора отправят из СИЗО под домашний арест

В Коми намерены смягчить меру пресечения первому проректору СГУ имени П. Сорокина Ольге Кушнир. Она является одним из главных фигурантов в деле «о мертвых душах», пишет "КП Коми".

Сторона обвинения направила ходатайство в Сыктывкарский горсуд о смягчении меры пресечения с реального ареста на домашний арест. Заседание состоится 18 ноября. Напомним, Кушнир уже пять месяцев находится в СИЗО.

Ее обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. В результате этого преступления из федерального бюджета необоснованно выделили более 1 миллиона рублей. Кроме того, проректору инкриминируют хищении бюджетных средств в крупном размере.