Перевозчикам Сыктывкара запретят продавать билеты по разной цене

Речь идет об установления разной цены за проезд в автобусах в зависимости от способа их оплаты. Установлено, что ответчики использовали различную цену для оплаты проезда в зависимости от формы оплаты - 28 рублей по безналичному расчёту и 25 рублей при использовании наличного расчёта.

В целях устранения выявленных нарушений предпринимателям выданы предостережения, согласно которым предлагалось принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и в определенный срок направить уведомление его исполнении.

Предостережения ответчиками не были исполнены, что стало основанием для обращения в судебные органы в защиту потребителей. Согласно закону, запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров разные цены в зависимости от способа их оплаты. Не соблюдение данной нормы, безусловно нарушает права потребителей. В результате ответчиков обязали прекратить противоправные действия.