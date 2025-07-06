Теплый прием и этнический колорит: врио главы Коми принял участие в древнем празднике в Ижме

Фото Миннац Коми

Возрожденный почти 30 лет назад "Луд" может войти в федеральный реестр культурного наследия. Ростислав Гольдштейн посетил старинный праздник коми-ижемцев, где погрузился в вековые традиции этого самобытного народа.

В своих соцсетях он поделился впечатлениями от теплого приема, национальных угощений и общения с местными мастерами.

Праздник "Луд" (в переводе с коми - "луг") символизирует единение человека с природой. Возрожденная в 1997 году после забвения в советский период, эта традиция сегодня объединяет ижемцев со всей России.



Гости праздника смогли попробовать национальные блюда - местную рыбу, морошковые десерты и напиток сур.

Как отметил врио главы региона, "Луд" — это не просто яркие гуляния, а живая связь с историей предков, которую ижемцы бережно сохраняют.