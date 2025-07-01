Одному из районов Коми угрожает высокая пожароопасность
- 23:00 1 июля
- Инесса Богатая
Согласно прогнозу ЦГМС, начиная с 1 июля в опасности находится Интинский район.
Там ожидается установление высокого уровня пожарной опасности, соответствующего IV классу по принятой в регионе шкале.
Главное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям с настоятельной рекомендацией:
Избегать поджогов сухой травы и не производить сжигание отходов.
При обнаружении признаков пожара незамедлительно информировать спасательные службы.
Сократить походы/нахождение в лесных зонах и ограничить въезд автотранспорта в лесные угодья.
Напоминаем:
При возникновении любой экстренной ситуации требуется незамедлительно вызвать спасателей по номеру "01". Пользователям мобильной связи необходимо использовать номер "101" или "112".
Напомним, ранее мы сообщали, что в нескольких районах Коми объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.