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Одному из районов Коми угрожает высокая пожароопасность

Одному из районов Коми угрожает высокая пожароопасностьавтор Вячеслав Вольгин

Согласно прогнозу ЦГМС, начиная с 1 июля в опасности находится Интинский район.

Там ожидается установление высокого уровня пожарной опасности, соответствующего IV классу по принятой в регионе шкале.

Главное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям с настоятельной рекомендацией:

Избегать поджогов сухой травы и не производить сжигание отходов.

При обнаружении признаков пожара незамедлительно информировать спасательные службы.

Сократить походы/нахождение в лесных зонах и ограничить въезд автотранспорта в лесные угодья.

Напоминаем:

При возникновении любой экстренной ситуации требуется незамедлительно вызвать спасателей по номеру "01". Пользователям мобильной связи необходимо использовать номер "101" или "112".

Напомним, ранее мы сообщали, что в нескольких районах Коми объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.

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