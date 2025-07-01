Коми накроют сильные дожди в ближайшие часы

Согласно прогнозу, сегодня с шести вечера и до шести утра 2 июля в Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском районах, а также в окрестностях Сыктывкара, ожидается ливень.

Количество осадков может достичь критической отметки, составив от 15 до 49 мм менее чем за 12 часов.

Сотрудники спасательных служб настоятельно рекомендуют жителям указанных территорий соблюдать предельную осторожность и неукоснительно следовать правилам безопасности. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по телефонам экстренной помощи: 101 – служба спасения, 112 – единый номер вызова экстренных служб. Жителям советуют избегать длительных поездок и, по возможности, оставаться дома во время действия штормового предупреждения.

По информации от администрации столицы Республики Коми, за последние несколько дней выпало практически месячное количество осадков. В результате чего некоторые районы города оказались подтоплены. С начала ливневых дождей сотрудники коммунальных служб города непрерывно проводят работы по очистке и откачке ливневых стоков, чтобы обеспечить свободный проток дождевой воды.