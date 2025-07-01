Коми накроют сильные дожди в ближайшие часы
- 16:45 1 июля
- Инесса Богатая
Согласно прогнозу, сегодня с шести вечера и до шести утра 2 июля в Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском районах, а также в окрестностях Сыктывкара, ожидается ливень.
Количество осадков может достичь критической отметки, составив от 15 до 49 мм менее чем за 12 часов.
Сотрудники спасательных служб настоятельно рекомендуют жителям указанных территорий соблюдать предельную осторожность и неукоснительно следовать правилам безопасности. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по телефонам экстренной помощи: 101 – служба спасения, 112 – единый номер вызова экстренных служб. Жителям советуют избегать длительных поездок и, по возможности, оставаться дома во время действия штормового предупреждения.
По информации от администрации столицы Республики Коми, за последние несколько дней выпало практически месячное количество осадков. В результате чего некоторые районы города оказались подтоплены. С начала ливневых дождей сотрудники коммунальных служб города непрерывно проводят работы по очистке и откачке ливневых стоков, чтобы обеспечить свободный проток дождевой воды.
"Были оперативно сформированы рабочие бригады. К работам привлечены службы МКП "Дорожное хозяйство", "Жилкомсервис", "Жилкомуслуги", "Жилкомхоз", а также семь единиц спецтехники, которая занималась промывкой и откачкой воды на улицах города, включая районы Лесозавода и улицы Колхозной. В оперативном порядке проводилась очистка ливневой канализации для обеспечения пропуска большого количества дождевой воды. Со вчерашнего дня ведутся работы по очистке и промывке водопропускных каналов и труб от нанесенного грунта и мусора, которыми они были частично засорены. Задействована тяжелая техника, в том числе экскаватор. Ситуация находится под контролем. Спасатели организовали откачку воды с придомовых участков жилых домов. Работы организованы в полном объеме. На данный момент подтопления зафиксированы на нескольких участках. В ближайшее время вода будет полностью откачана", – сообщил первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Гонтарь.