В Коми огнеборцы спасли человека на пожаре в нежилой квартире

Согласно информации пресс-службы ведомства, в результате этих инцидентов никто не пострадал.

В Воркуте пожар произошел в пустующей квартире на улице Димитрова. Оперативными действиями пожарные спасли одного человека, а также эвакуировали пятерых жильцов. Огонь локализован на площади в три квадратных метра. Сейчас специалисты МЧС России выясняют причины произошедшего.

В поселке Зимовка, расположенном в Койгородском районе Республики Коми, огнем охвачены надворные постройки на улице Ленина. Пожарным удалось остановить распространение огня на площади в 1000 квадратных метров.

Предварительная версия возникновения пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании отопительного оборудования.

В городе Микунь, Усть-Вымского района Коми, зафиксирован пожар в бане, расположенной на улице Лунинская. Возгорание ликвидировано на участке в 18 квадратных метров.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Главное управление МЧС России по Республике Коми обращает внимание граждан: — Не складируйте дрова и уголь возле печи; — Не допускайте перегрева печи; — Не используйте печи с дефектами и повреждениями; — Не оставляйте топящуюся печь без внимания и не доверяйте присмотр за ней детям; — Установите пожарный извещатель для своевременного обнаружения опасности.