В Коми более 70 образцовых семей получат медали "За любовь и верность"

Церемония награждения десяти сыктывкарских и эжвинских семей состоится в рамках праздничного мероприятия, запланированного на 8 июля в столичном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Торжества в честь Дня семьи начнутся в 10 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты региона.

Центральными событиями праздника станут чествование супружеских пар, проживших вместе долгие годы, и поздравление молодоженов, решивших узаконить свои отношения именно в этот день. Откроет программу мероприятий, приуроченных к 8 июля, Парад Семьи.

По словам заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерины Калининой в шествии примут участие семьи с детьми разных возрастов. Старт парада запланирован на 10:15 от Стефановской площади. Маршрут пролегает по пешеходной зоне улицы Коммунистической до улицы Кирова, а затем – в Кировский парк, где будут развернуты основные праздничные площадки. Жители и гости Сыктывкара смогут приветствовать участников парада и присоединиться к торжествам вместе со своими близкими.

Екатерина Калинина также отметила, что чествование пар, чей брак длится более четверти века и которые посвятили себя воспитанию детей, а также поздравление молодоженов, стали неотъемлемой частью празднования Дня семьи, любви и верности.

В парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова подготовлена насыщенная праздничная программа. Гостей ждут выступления артистов, разнообразные мастер-классы и игровые зоны.