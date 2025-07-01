В Коми закрыли детский лагерь "Солнечный городок" из-за нарушений
- 17:30 1 июля
- Инесса Богатая
Инцидент произошел в Ухте.
В июне глава Управления Роспотребнадзора по городу Александра Повалишина провела проверку в детском оздоровительном лагере дневного пребывания "Солнечный городок".
Так, в результате внеплановой проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
В частности, организация отдыха и оздоровления детей в лагере осуществлялась без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Прием детей осуществлялся без предоставления справки о состоянии здоровья, которая должна содержать информацию об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение последних трех недель.
Кроме того, Центр реабилитации инвалидов не проинформировал территориальное подразделение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Ухте о графике работы и количестве детей.
На основании решения суда работа лагеря приостановлена на 60 дней.