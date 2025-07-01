Власти Коми поддержат доставку товаров в труднодоступные села

Удорском и Корткеросском районах. Были приобретены 3 передвижные торговые точки для обслуживания населения в отдаленных местностях, проведен ремонт существующего магазина и возведено новое торговое помещение.

На воплощение этих проектов из бюджета Республики Коми было направлено 8, 96 миллиона рублей. На период с 2025 по 2027 годы запланировано ежегодное выделение 10 миллионов рублей.

В 2025 году одобрены к реализации 5 народных инициатив в области торговли в Вуктыле, Ижемском, Сысольском, Корткеросском и Троицко-Печорском районах. В планах приобретение 2 автолавок, 1 торгового павильона и строительство 2 магазинов. На эти цели выделено 9, 16 миллиона рублей.