Власти Коми поддержат доставку товаров в труднодоступные села
- 11:45 1 июля
- Инесса Богатая
Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
В рамках реализации региональной Государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено финансирование, направленное на:
- Компенсацию части расходов, связанных с транспортировкой продукции в определенные населенные пункты Коми.
- Поддержку гражданских инициатив в торговой сфере, успешно прошедших отбор в рамках программы "Народный бюджет".
- В 2024 году финансовая помощь была оказана 95 организациям, осуществляющим доставку товаров в 139 труднодоступных, малонаселенных и удаленных пунктов. Общий объем поддержки составил 24 миллиона рублей, а впоследствии был увеличен на 2 миллиона рублей.
В рамках Государственной программы предусмотрено увеличение финансирования:
- В 2025 году – на 3, 1 миллиона рублей, что доведет общий объем до 27, 1 миллиона рублей.
- В 2026 году – на 4, 3 миллиона рублей, в результате чего общий объем составит 28, 3 миллиона рублей.
- В 2027 году – на 5, 5 миллиона рублей, увеличив общий объем до 29, 5 миллиона рублей.
- В 2024 году в рамках "Народного бюджета" было реализовано 5 торговых проектов в 5 муниципальных образованиях, а именно: в Усинске, Усть-Цилемском, Прилузском,
Удорском и Корткеросском районах. Были приобретены 3 передвижные торговые точки для обслуживания населения в отдаленных местностях, проведен ремонт существующего магазина и возведено новое торговое помещение.
На воплощение этих проектов из бюджета Республики Коми было направлено 8, 96 миллиона рублей. На период с 2025 по 2027 годы запланировано ежегодное выделение 10 миллионов рублей.
В 2025 году одобрены к реализации 5 народных инициатив в области торговли в Вуктыле, Ижемском, Сысольском, Корткеросском и Троицко-Печорском районах. В планах приобретение 2 автолавок, 1 торгового павильона и строительство 2 магазинов. На эти цели выделено 9, 16 миллиона рублей.