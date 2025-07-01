Более тысячи льготников из Коми получили путевки в санатории

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Дополнительно выделено 103 путевки для лиц, сопровождающих детей. В текущем году жители Республики Коми, как и всегда, могут пройти курс лечения в санаториях, расположенных в регионе ("Серегово" и "Лозым"), в Кировской области ("Колос"), а также в центральной части России ("Бобровниково" и "Бодрость").

В связи с популярностью южных направлений у жителей северного региона, Отделение СФР по Республике Коми приобрело путевки в здравницы Краснодарского края ("Бирюза", "Эдем", "Автотранспортник") и Республики Крым ("Северное сияние"). Кроме того, специализированные санатории для лечения спинальных заболеваний в Анапе и Крыму (санаторий им. Н.Н. Бурденко) готовы принять гостей из Коми.

Федеральные льготники, не отказавшиеся от данной опции в рамках набора социальных услуг (НСУ), имеют право на получение санаторно-курортного лечения. Помимо самой путевки, в НСУ включена бесплатная транспортировка к месту лечения и обратно.