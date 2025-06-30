На пост главы Коми выдвинулась пенсионерка из Усть-Куломского района

Она – родом из Усть-Куломского района. Информацию об этом распространил региональный Избирком.

Процедура выдвижения кандидата на должность главы Республики Коми считается завершенной после подачи им в Избирательную комиссию письменного заявления о согласии баллотироваться и необходимого пакета документов. Данный этап избирательной кампании стартовал 6 июня.

В указанный день один человек выразил намерение зарегистрироваться в качестве кандидата. Специальная рабочая группа, контролирующая соблюдение правил выдвижения и регистрации кандидатов, проверила представленные документы на соответствие законодательным требованиям. После успешной проверки кандидату выдали документ, подтверждающий его выдвижение.

Получение статуса выдвинутого кандидата на должность главы Республики Коми предоставляет право на проведение предвыборной агитации, назначение доверенных лиц для ведения агитационной деятельности. Кандидат обязан сформировать избирательный фонд для финансирования своей кампании. Для поддержки выдвижения необходимо собрать подписи депутатов советов муниципальных образований (не менее 169) и, в случае самовыдвижения, подписи избирателей (не менее 6236).

Для официальной регистрации в качестве кандидата на должность главы Республики Коми до 18:00 6 июля в Избирательную комиссию необходимо предоставить: листы поддержки, первый финансовый отчет, информацию о трех кандидатурах для назначения членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ (одна из которых, в случае победы кандидата, станет представителем от Правительства Республики Коми), а также письменное подтверждение отсутствия счетов, вкладов, наличных средств и ценностей в иностранных банках за пределами России, а также отсутствия иностранных финансовых инструментов.

Прием заявлений о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Республики Коми и, соответственно, уведомление Избирательной комиссии о выдвижении продлится до 18:00 1 июля.

На данный момент в выборах главы Республики Коми участвуют 11 кандидатов. Помимо Светланы Игнатовой, в их числе два самовыдвиженца: индивидуальный предприниматель Илья Попов из Эжвы и 60-летняя пенсионерка Наталья Гойман, также из Эжвы.