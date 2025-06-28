Специалисты Минюста Коми рассказали, как взыскать алименты

Что делать, если один из родителей игнорирует свою обязанность по поддержке рублем общих детей? Возможно ли бесплатно получить помощь опытных юристов, чтобы заставить его перечислять деньги?

- Алименты взыскиваются в суде или по добровольному соглашению сторон с заверением у нотариуса. Размер алиментов составляет четверть дохода на одного ребенка, треть на двоих, половину дохода на троих и более детей, - пояснила нашему изданию заведующая службой Государственного юридического бюро министерства юстиции Коми Чичак Маммедова.

По ее словам, алименты присуждаются с момента обращения в суд. Возможно взыскание за три предыдущих года. Если предпринимались меры к получению средств, но деньги так и не были выплачены из-за уклонения плательщика, то они взыскиваются в нашем регионе с участием представителей Управления федеральной Службы судебных приставов по Коми или по месту работы неплательщика.

За игнорирование обязанности платить алименты предусмотрена законодательная ответственность.

- При достижении ребенком 18-ти лет алименты взыскиваются в исключительных случаях, - уточнила юрист. - В том числе, если совершеннолетний является нетрудоспособным и нуждается в помощи.

К слову, если жители региона не могут своими силами решить эту проблему, то можно обратиться в Государственное юридическое бюро, опытные сотрудники которого оказывают бесплатную помощь в виде консультаций, составления документов, в том числе исковых заявлений в суд и о вынесении судебного приказа. А также юристы бюро представляют интересы заявителей в судах по этой теме.

Записаться необходимо заранее по телефону в Сыктывкаре: 8 (8212) 206-155. Приемы проводятся по вторникам и четвергам с 9 до 16 часов. Своей деятельностью бюро охватывает все города и районы Коми.

Галина СЕРГЕЕВА