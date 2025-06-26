Ветеринар из Коми стала участницей популярного ТВ-шоу на Первом канале "Модный приговор"

О своих впечатлениях героиня выпуска – Екатерина Семяшкина поделилась в соцсетях.

Об этом сообщает "Комиинформ".

По словам Екатерины, работа с животными часто вызывает сильное эмоциональное истощение, и именно в такой момент она случайно наткнулась на эту передачу.

"Однажды, чувствуя себя совершенно измотанной, я, сквозь слезы усталости, смотрела очередной эпизод "Модного приговора", – вспоминает она.

Практически импульсивно она отправила заявку на участие, как будто приняла вызов самой себе. После нескольких онлайн-собеседований ее утвердили для съемок. Самым сложным оказалось найти "обвинителя" – близкого человека, готового поехать в Москву.