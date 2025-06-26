Ветеринар из Коми стала участницей популярного ТВ-шоу на Первом канале "Модный приговор"
- 11:45 26 июня
- Инесса Богатая
О своих впечатлениях героиня выпуска – Екатерина Семяшкина поделилась в соцсетях.
Об этом сообщает "Комиинформ".
По словам Екатерины, работа с животными часто вызывает сильное эмоциональное истощение, и именно в такой момент она случайно наткнулась на эту передачу.
"Однажды, чувствуя себя совершенно измотанной, я, сквозь слезы усталости, смотрела очередной эпизод "Модного приговора", – вспоминает она.
Практически импульсивно она отправила заявку на участие, как будто приняла вызов самой себе. После нескольких онлайн-собеседований ее утвердили для съемок. Самым сложным оказалось найти "обвинителя" – близкого человека, готового поехать в Москву.
"Я бесконечно благодарна моей подруге Нине Владимировне, которая выделила время и поехала со мной", – рассказывает Екатерина.
Участие в проекте оказалось сложным как физически, так и эмоционально. Три дня перед съемками проходили примерки, во время которых приходилось постоянно носить повязку на глазах и посещать разные магазины. Стилисты предлагали множество вариантов одежды, учитывая разные факторы: тематику, стиль, сезон и индивидуальность участницы.
"Съемки начинаются рано утром и заканчиваются поздно вечером. Снимают несколько героинь, и я была последней, очень уставшей", – делится Екатерина. Несмотря на усталость, она была восхищена профессионализмом команды, работающей над передачей.
По словам участницы, этот опыт на Первом канале стал для нее настоящей перезагрузкой. Она получила важные знания о создании гардероба и сочетании цветов.
"Только выходя из зоны комфорта, мы можем расти и развиваться", – подчеркнула Екатерина.
Стоит отметить, что Екатерина Семяшкина – уважаемый ветеринар в Ижме. Она активно участвует в социальных инициативах, направленных на повышение ответственности владельцев животных, например, ведет проект "Школа ответственного хозяина". По словам местных жителей, за пять лет работы она добилась того, что в Ижме практически не осталось бездомных собак (за исключением нескольких стерилизованных, неагрессивных особей, доживающих свой век).