В Коми мошенники под видом ФСБ обманули медработницу на два миллиона рублей

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В отделение полиции Сосногорска обратилась тридцатитрехлетняя работница сферы здравоохранения. Она заявила, что ей позвонил незнакомый человек, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, звонивший сообщил, что ее сбережения пытаются направить на финансирование террористической деятельности.

Под ложным предлогом обеспечения безопасности финансов, злоумышленник убедил женщину перечислить деньги на так называемый "безопасный счет" и оформить кредиты на максимально доступные суммы. В итоге потерпевшая оформила займ на сумму около 1, 7 миллиона рублей и перевела эти средства, а также 60 тысяч рублей личных накоплений, по указанным мошенником реквизитам.

Впоследствии аферист сообщил, что под угрозой находятся и счета ее родных. Женщина уговорила близких перевести на ее банковскую карту все имеющиеся у них сбережения в размере 250 тысяч рублей, которые также отправила мошеннику. Общая сумма ущерба составила приблизительно два миллиона рублей.