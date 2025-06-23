После ссоры с сожителем жительница Коми употребила найденный наркотик из лифта и впала в кому
- 23:45 23 июня
- Инесса Богатая
Информацию об инциденте и последовавшем судебном решении предоставила пресс-служба судов Республики Коми.
Женщина госпитализирована в отделение интенсивной терапии в состоянии комы, где медики диагностировали острое наркотическое отравление. Восемнадцатого апреля жительница Ухты употребила наркотическое вещество без назначения врача. В тот же день ее доставили в реанимацию городской больницы.
На судебном заседании гражданка признала свою вину, объяснив, что нашла наркотик в лифте своего дома и решила употребить его после конфликта с сожителем.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья постановил, что вина гражданки С. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, доказана.
Женщина была признана виновной в совершении указанного административного правонарушения и приговорена к штрафу в размере пяти тысяч рублей, а также обязана встать на учет для прохождения необходимых диагностических и профилактических процедур.