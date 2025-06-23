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После ссоры с сожителем жительница Коми употребила найденный наркотик из лифта и впала в кому

После ссоры с сожителем жительница Коми употребила найденный наркотик из лифта и впала в комуФото из архива

Информацию об инциденте и последовавшем судебном решении предоставила пресс-служба судов Республики Коми.

Женщина госпитализирована в отделение интенсивной терапии в состоянии комы, где медики диагностировали острое наркотическое отравление. Восемнадцатого апреля жительница Ухты употребила наркотическое вещество без назначения врача. В тот же день ее доставили в реанимацию городской больницы.

На судебном заседании гражданка признала свою вину, объяснив, что нашла наркотик в лифте своего дома и решила употребить его после конфликта с сожителем.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья постановил, что вина гражданки С. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, доказана.

Женщина была признана виновной в совершении указанного административного правонарушения и приговорена к штрафу в размере пяти тысяч рублей, а также обязана встать на учет для прохождения необходимых диагностических и профилактических процедур.

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