Роспотребнадзор: жители Воркуты, Сосногорска и Сыктывкара чаще всего обращаются с жалобами из-за тараканов в квартире
- 23:20 18 апреля
- Инесса Богатая
По информации Роспотребнадзора в 2024 году поступило 61 заявление о наличии тараканов в жилищах, а в 2025 году – 15 жалоб.
Об этом сообщает "БНК". Лидерами по количеству обращений в надзорный орган стали жители Воркуты, Сосногорска и Сыктывкара. Главная причина жалоб – несоблюдение гигиенических норм соседями, ведущими неблагополучный образ жизни, или задержки с проведением дезинсекции в местах общего пользования.
За минувший год ведомство зафиксировало 20 обращений, связанных с появлением тараканов в квартирах из-за деятельности предприятий общественного питания и магазинов, продающих продукты, расположенных в тех же домах. При подтверждении фактов, изложенных в обращениях, Роспотребнадзор выносит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предупреждения о необходимости соблюдения установленных требований.
В ходе проверок специалисты акцентируют внимание на качестве дезинсекционных мероприятий, проводимых хозяйствующими субъектами, и контроле их результативности, отметили в ведомстве. Если жильцы республики обнаруживают тараканов в своих квартирах, Роспотребнадзор советует провести обработку помещений самостоятельно с использованием зарегистрированных инсектицидов или обратиться в специализированную организацию дезинфекционного профиля, имеющую лицензию