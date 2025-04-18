Роспотребнадзор: жители Воркуты, Сосногорска и Сыктывкара чаще всего обращаются с жалобами из-за тараканов в квартире

По информации Роспотребнадзора в 2024 году поступило 61 заявление о наличии тараканов в жилищах, а в 2025 году – 15 жалоб.

Об этом сообщает "БНК". Лидерами по количеству обращений в надзорный орган стали жители Воркуты, Сосногорска и Сыктывкара. Главная причина жалоб – несоблюдение гигиенических норм соседями, ведущими неблагополучный образ жизни, или задержки с проведением дезинсекции в местах общего пользования.