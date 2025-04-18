Врио Главы Коми поручил решить вопрос аварийного обеспечения водоснабжением Воркутинской ЦВК

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В ходе рабочей встречи с руководством "Воркутинского водоканала" и "Комитеплоэнерго" руководитель региона потребовал от Минстроя, мэрии и ресурсоснабжающим компаниям совместными усилиями найти выход из сложившейся ситуации. Основное внимание на совещании уделили созданию резервного водоснабжения для Воркутинской центральной водогрейной котельной (ЦВК) для предотвращения возможных аварий.

Централизованное водоснабжение осуществляется из реки Уса через Усинский водовод. Вода из этого источника используется ЦВК для нагрева и дальнейшей подачи жидкости и тепла жителям города.

В связи с ухудшающимся состоянием Усинского водовода и отсутствием надежного резервного источника водоснабжения, предназначенного именно для нужд отопления, возникают серьезные риски, особенно в зимние месяцы.