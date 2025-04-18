Врио Главы Коми поручил решить вопрос аварийного обеспечения водоснабжением Воркутинской ЦВК
- 19:00 18 апреля
- Инесса Богатая
В ходе рабочей встречи с руководством "Воркутинского водоканала" и "Комитеплоэнерго" руководитель региона потребовал от Минстроя, мэрии и ресурсоснабжающим компаниям совместными усилиями найти выход из сложившейся ситуации.
Основное внимание на совещании уделили созданию резервного водоснабжения для Воркутинской центральной водогрейной котельной (ЦВК) для предотвращения возможных аварий.
Централизованное водоснабжение осуществляется из реки Уса через Усинский водовод. Вода из этого источника используется ЦВК для нагрева и дальнейшей подачи жидкости и тепла жителям города.
В связи с ухудшающимся состоянием Усинского водовода и отсутствием надежного резервного источника водоснабжения, предназначенного именно для нужд отопления, возникают серьезные риски, особенно в зимние месяцы.
Продолжительное прекращение подачи воды на ЦВК в условиях низких температур может привести к критической ситуации и вызвать необходимость ограничения подачи тепла в городе. Существующая схема водоснабжения Воркуты предусматривает альтернативный вариант: использование насосной станции, находящейся в ведении "Воркутинского водоканала" и расположенной неподалёку от ТЭЦ-2.
Эта станция имеет возможность забора технической воды из реки Воркута (через водозабор ТЭЦ-2) и подачи ее по существующему водоводу в обратном направлении на ЦВК для поддержания системы отопления. Однако эта насосная станция давно не эксплуатировалась и ее оборудование находится в неудовлетворительном состоянии.
Для восстановления резервной системы необходимо либо возведение новой модульной насосной станции, либо проведение реконструкции существующей.