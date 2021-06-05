Заключенные и сотрудники колонии-поселения в Коми высадили 4 гектара сосен

Сотрудники и осужденные КП-51 Емвы приняли участие в акции по восстановлению лесов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Добровольцы быстро освоили меч Колесова и за два дня совместной работы с представителями Княжпогостского лесничества и школьниками произвели посадку сеянцев сосны на площади 4 га.

3 и 4 июня сотрудники и осужденные КП-51 приняли участие в акции по восстановлению лесов на местах вырубок. Для многих участников это был первый опыт посадки леса. Но добровольцы быстро освоили специальный инструмент для посадки сеянцев лесных культур – меч Колесова – и с удовольствием включились в работу по приумножению зеленых богатств республики. За два дня совместно с представителями Княжпогостского лесничества и ребятами школьного лесничества средней общеобразовательной школы №1 г. Емвы «Хранители леса» они произвели посадку сеянцев сосны на площади 4 га.

Как отметили представители лесничества, всего для восстановления лесного фонда в районе д. Кошки Княжпогостского района Республики Коми закупили более 17 тысяч сеянцев сосны. В мае места вырубки подготовили к посадке – провели вспашку грунта трактором ТДТ-55 с лесным плугом ПЛ-100.

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