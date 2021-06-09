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Выяснилось, кто будет выступать на концертах, посвященных Дню Сыктывкара

Выяснилось, кто будет выступать на концертах, посвященных Дню Сыктывкара

09 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Выяснилось, кто будет выступать на концертах, посвященных Дню Сыктывкара Фото из архива PG11.ru
Стоимость билетов начинается от 200 рублей

Выяснилось, кто будет выступать на торжественных концертах, посвященных Дню города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Оба концерта пройдут в Театре оперы и балета Республики Коми 11 и 12 июня.

11 июня в 18:30 стартует гала-концерт «Сыктывкар – Центр Притяжения» в рамках Дней культуры муниципалитетов Республики Коми. На данное мероприятие приглашены сотрудники и руководители учреждений культуры Сыктывкара, руководители городов и районов региона, а также начальники муниципальных отделов культуры, представители общественных объединений.

12 июня также в 18:30 начнётся торжественное собрание по случаю Дня России и Дня города с последующим концертом Марины Девятовой и чествованием почётных граждан 2021 года. На это мероприятие приглашены активисты ветеранских движений, почетные граждане, дружинники, старосты пригородных посёлков, представители общественных объединений города, работники предприятий и учреждений различных сфер, активные жители города, социальные партнеры администрации Сыктывкара.

Подчеркнём, что любой желающий может также посетить торжества – на 11 июня (Дни культуры Сыктывкара) в продаже имеется 110 билетов, на 12 июня (Марина Девятова) – 230 билетов. Их стоимость начинается от 200 рублей.

Отметим, что изначально планировался традиционный уличный бесплатный концерт с участием Марины Девятовой. Однако в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от проведения массового уличного концерта решено отказаться. Вариант проведения торжественного мероприятия и концерта звезды российской эстрады согласован Роспотребнадзором.

*** Марина Девятова – российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, удостоена звания «Посол русской культуры», финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3». Талантливая молодая певица своими выступлениями пропагандирует родную культуру, так же, как и ее отец, народный артист России Владимир Девятов, исполнитель русских песен.
 

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