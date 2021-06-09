Выяснилось, кто будет выступать на концертах, посвященных Дню Сыктывкара

Выяснилось, кто будет выступать на торжественных концертах, посвященных Дню города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Оба концерта пройдут в Театре оперы и балета Республики Коми 11 и 12 июня.

11 июня в 18:30 стартует гала-концерт «Сыктывкар – Центр Притяжения» в рамках Дней культуры муниципалитетов Республики Коми. На данное мероприятие приглашены сотрудники и руководители учреждений культуры Сыктывкара, руководители городов и районов региона, а также начальники муниципальных отделов культуры, представители общественных объединений.

12 июня также в 18:30 начнётся торжественное собрание по случаю Дня России и Дня города с последующим концертом Марины Девятовой и чествованием почётных граждан 2021 года. На это мероприятие приглашены активисты ветеранских движений, почетные граждане, дружинники, старосты пригородных посёлков, представители общественных объединений города, работники предприятий и учреждений различных сфер, активные жители города, социальные партнеры администрации Сыктывкара.

Подчеркнём, что любой желающий может также посетить торжества – на 11 июня (Дни культуры Сыктывкара) в продаже имеется 110 билетов, на 12 июня (Марина Девятова) – 230 билетов. Их стоимость начинается от 200 рублей.

Отметим, что изначально планировался традиционный уличный бесплатный концерт с участием Марины Девятовой. Однако в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от проведения массового уличного концерта решено отказаться. Вариант проведения торжественного мероприятия и концерта звезды российской эстрады согласован Роспотребнадзором.

*** Марина Девятова – российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, удостоена звания «Посол русской культуры», финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3». Талантливая молодая певица своими выступлениями пропагандирует родную культуру, так же, как и ее отец, народный артист России Владимир Девятов, исполнитель русских песен.

