Выборы в Госдуму 2021: что это такое, зачем нужно и стоит ли сыктывкарцам вообще на них идти

С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Государственную думу Российской Федерации. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал о том, зачем они нужны и стоит ли вообще на них ходить.

Государственная Дума - нижняя палата парламента России. Она контролирует деятельность правительства. Госдума состоит из 450 депутатов, которых избирают раз в пять лет.

Выборы в восьмой (или VIII) созыв Государственной думы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

По данным социологических опросов, пятипроцентный барьер преодолеют все партии, имеющие фракции в Государственной Думе VII созыва. Также, по мнению политологов и данным некоторых социологических опросов, шансы на проход в парламент имеют Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Яблоко» и «Новые люди»

На 18 июня 2021 года, в России зарегистрировано 34 политических партии, 32 из которых имеют право участвовать в выборах. При этом партии, получившие на предыдущих выборах места в Государственной Думе по партийному списку или набравшие более 3 % голосов или представленные хотя бы в одном из региональных парламентов, допускаются к участию в выборах в Государственную Думу без сбора подписей.

«Льготными» признаны партии:

Гражданская платформа;

Единая Россия;

Зелёная альтернатива;

Зелёные;

Коммунистическая партия Российской Федерации;

Коммунисты России;

Либерально-демократическая партия России;

Новые люди;

Партия роста;

Родина;

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость;

Российская партия свободы и справедливости;

Справедливая Россия — За правду;

Яблоко;

Остальные партии для участия в избирательной кампании должны будут собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку.

Пойдут ли сыктывкарцы на выборы?

В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у жителей столицы Коми о том, пойдут ли они на выборы или считают ли они это бесполезным занятием.

67 опрошенных считают, что на выборы идти не нужно. Некоторые отмечают в комментариях, что из-за выборов правительство строит «демократическую ширму», а на самом деле уже все решено.

Будут ли выборы честными?

Мы спросили у общественников их мнение по поводу предстоящих выборов.

Сергей Морохин, журналист

- В Древней Греции людей, равнодушных к политической жизни, называли идиотами. Это просто исторический факт, без всяких намеков. На мой взгляд, в выборах надо обязательно участвовать. При высокой явке просто меньше остается лазеек для разного рода манипуляций. Другое дело, что сейчас сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, если кто не желает по этой причине идти к избирательным участкам, надо к этому отнестись с пониманием. Будут ли на этот раз выборы честными? Поводов надеяться на это власть не дает, поскольку привыкла использовать на всю катушку административный ресурс: чиновничий аппарат на местах, зависимые от них бюджетники и официальные средства массовой информации. Другое дело, что за последнее десятилетие значительно возросло влияние интернета, поэтому промывать мозги становится все сложнее. Это пока самый жирный плюс в современной истории выборов.

Станислав Штралер, общественник

- Честными выборы можно считать только при явке голосующих минимум в 80%. Явка ниже не может быть засчитана как мнение всех жителей России. Но, в том, что избиратель не ходит на выборы, мотивируя тем, что за них все равно все будет решено, является ошибкой. Именно на этом и играют нынешние депутаты от ЕР, что за них ходит голосовать большинство голосующих, а за кандидатов других партий ходит меньшее количество, или голосуют за кандидатов, которые регистрируются для отвода голосов.

Валерий Черницын, главный редактор «Красного знамени»

-На выборы идти стоит, а ещё желательнее - пойти на них также наблюдателем. Выборы - это один из немногих оставшихся в нашей стране инструментов худого ли бедного, но выявления общественного мнения максимально близко к реальности. Честность выборов зависит в том числе и от нас. Чем больше избирателей придёт голосовать, тем труднее будет провернуть фальсификации.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ.