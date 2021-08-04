Выборы в Госдуму 2021: что это такое, зачем нужно и стоит ли сыктывкарцам вообще на них идти

Выборы в Госдуму 2021: что это такое, зачем нужно и стоит ли сыктывкарцам вообще на них идти04 августа 2021
РИА Новости / Владимир Федоренко
Многие не верят в их честность
С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Государственную думу Российской Федерации. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал о том, зачем они нужны и стоит ли вообще на них ходить.
Государственная Дума - нижняя палата парламента России. Она контролирует деятельность правительства. Госдума состоит из 450 депутатов, которых избирают раз в пять лет.
Выборы в восьмой (или VIII) созыв Государственной думы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.
По данным социологических опросов, пятипроцентный барьер преодолеют все партии, имеющие фракции в Государственной Думе VII созыва. Также, по мнению политологов и данным некоторых социологических опросов, шансы на проход в парламент имеют Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Яблоко» и «Новые люди»
На 18 июня 2021 года, в России зарегистрировано 34 политических партии, 32 из которых имеют право участвовать в выборах. При этом партии, получившие на предыдущих выборах места в Государственной Думе по партийному списку или набравшие более 3 % голосов или представленные хотя бы в одном из региональных парламентов, допускаются к участию в выборах в Государственную Думу без сбора подписей.
«Льготными» признаны партии:
- Гражданская платформа;
- Единая Россия;
- Зелёная альтернатива;
- Зелёные;
- Коммунистическая партия Российской Федерации;
- Коммунисты России;
- Либерально-демократическая партия России;
- Новые люди;
- Партия роста;
- Родина;
- Российская партия пенсионеров за социальную справедливость;
- Российская партия свободы и справедливости;
- Справедливая Россия — За правду;
- Яблоко;
Остальные партии для участия в избирательной кампании должны будут собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку.
Пойдут ли сыктывкарцы на выборы?
В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у жителей столицы Коми о том, пойдут ли они на выборы или считают ли они это бесполезным занятием.
67 опрошенных считают, что на выборы идти не нужно. Некоторые отмечают в комментариях, что из-за выборов правительство строит «демократическую ширму», а на самом деле уже все решено.
Будут ли выборы честными?
Мы спросили у общественников их мнение по поводу предстоящих выборов.
Сергей Морохин, журналист
- В Древней Греции людей, равнодушных к политической жизни, называли идиотами. Это просто исторический факт, без всяких намеков.
На мой взгляд, в выборах надо обязательно участвовать. При высокой явке просто меньше остается лазеек для разного рода манипуляций. Другое дело, что сейчас сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, если кто не желает по этой причине идти к избирательным участкам, надо к этому отнестись с пониманием.
Будут ли на этот раз выборы честными? Поводов надеяться на это власть не дает, поскольку привыкла использовать на всю катушку административный ресурс: чиновничий аппарат на местах, зависимые от них бюджетники и официальные средства массовой информации. Другое дело, что за последнее десятилетие значительно возросло влияние интернета, поэтому промывать мозги становится все сложнее. Это пока самый жирный плюс в современной истории выборов.
Станислав Штралер, общественник
- Честными выборы можно считать только при явке голосующих минимум в 80%. Явка ниже не может быть засчитана как мнение всех жителей России. Но, в том, что избиратель не ходит на выборы, мотивируя тем, что за них все равно все будет решено, является ошибкой. Именно на этом и играют нынешние депутаты от ЕР, что за них ходит голосовать большинство голосующих, а за кандидатов других партий ходит меньшее количество, или голосуют за кандидатов, которые регистрируются для отвода голосов.
Валерий Черницын, главный редактор «Красного знамени»
-На выборы идти стоит, а ещё желательнее - пойти на них также наблюдателем. Выборы - это один из немногих оставшихся в нашей стране инструментов худого ли бедного, но выявления общественного мнения максимально близко к реальности. Честность выборов зависит в том числе и от нас. Чем больше избирателей придёт голосовать, тем труднее будет провернуть фальсификации.
Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ.
- Выборы уже нечестные. Это видно по тому, что происходит с независимыми кандидатами, видеотрансляциями и прочим. Кажется, идти нет смысла. Именно такого ощущения и добиваются власти. Явка сушится, электорату навязывается идея, что изменить ничего нельзя. Именно поэтому видно, что люди, которые идут на выборы - реальная и опасная сила. Я бы призвал сходить на участки. Возможно, это вообще в последний раз на долгие годы.
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04 августа 2021, 19:00
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