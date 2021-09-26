Врачи назвали первые признаки смертельной болезни

Медики сообщили, что рак поджелудочной железы может не иметь никаких симптомов или их трудно обнаружить. Тем не менее есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врачей, бледный стул у пациента может указывать на болезнь. Также более темная моча является симптомом рака поджелудочной железы. Безболезненная желтуха, которая усиливается, часто является первым признаком рака поджелудочной железы, отметили специалисты.

Другие симптомы рака поджелудочной железы включают боль в спине или животе, резкую потерю веса и пожелтение кожи и глаз.

Врачам неизвестно, что вызывает большинство видов рака поджелудочной железы, но есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск его развития. Медики посоветовали не курить, также следует сократить употребление красного и обработанного мяса и спиртных напитков.