«Врачи – душки!»: сыктывкарский телеведущий рассказал, как проходят его «коронавирусные» будни в больнице

Сыктывкарский телеведущий и блогер Никита Чернов оказался в больнице с коронавирусом. «Про Город» побеседовал с парнем и выяснил, как все началось и действительно ли в ковидных госпиталях все так плохо, как зачастую описывают.

Никита затрудняется ответить, где он умудрился «подцепить» коронавирус:

– Все вокруг болеют. Хотя уже стараюсь передвигаться пешечком, но работу никто не отменял, а штат не маленький. Но сомневаюсь, что там подцепил, много привитых и переболевших.

Все началось 16 июля, как рассказал Никита, сначала он почувствовал недомогание, которое перетекло в температуру:

– Уже 17 июля слег с температурой около 38 градусов Цельсия. Прыгала постоянно, самое что удивительное – она крайне плохо сбивалась, что мне обычно несвойственно. Так я лежал вплоть до четверга 22 июля, пока утром не почувствовал, что мне трудно дышать.

Как только у Никиты начались проблемы с дыханием, он обратился в скорую помощь:

– Вызвал «скорую» в 9 утра, приехала в 18 часов вечера. Причина, как потом выяснилось, в том, что на каждого пациента выделяют целую скорую, чтобы остановить распространение ковида. А на КТ очередь, результат которого пациент ждет в карете. Терапевта, пока болел, вообще не вызывал, ибо приходят раз в четыре-пять дней, да и думал , что это простуда обычная, сам справлюсь.

В итоге блогеру сделали КТ, на которых обнаружилось поражение легких в 25%.

– В четверг вечером хотели определить в «инфекционку», но как я понял, мест уже не было, определили в радиологию на Гаражной. Там были свободные места. Сразу расположили в палате еще с двумя больными.

Условия в радиологии, как описывает Никита, не сказать что шикарные, однако блогера все устраивает:

– Я не привык к резкой смене обстановки. Но сама палата, больница – шик. Но высовываться из палаты все равно нельзя, максимум за стенкой сходить в туалет. Менталитет конечно дает о себе знать, туалет, ободок, и пол вокруг (а в нашем случае один туалет на пару палат) весь описаный. Уборщиц очень жалко, они стараются, а вот люди вообще не уважают их труд. Сложно что ли стульчак поднять и на пол не гадить? Не понимаю.

Скриншот из сюжета ТК «Юрган»

Кроме телеведущего в палате лежит еще трое:

– Со мной еще лежат один мужик работяга и два бывших зэка, один из них с гепатитом и ВИЧем. Страшновато, уколы-то всем делают. Боюсь, выйду я отсюда, полностью овладев блатным жаргоном. У них, к слову, совсем нет уважения к врачам, постоянно хамят в их адрес за уколы, за лечение, за запрет курить. Вообще не понимаю, как так можно относиться к медперсоналу, который тебя лечит.

Действия врачей и их самих Никита описывает исключительно восторженно:

– У медиков офигенная выдержка! Мне бы их настрой… Врачи просто душки. Правда, огромное им уважение, все привиты, в полной экипировке, за прокаженных нас не считают и профессионально выполняют свою работу. Молодцы. Да, их много, работают посменно, в основном полные сутки. По качеству укола можно понять кто сегодня медсестра: иногда делают очень мягко и легко, иногда со всей силы, у всех свои руки. В каждой палате есть постовой номер и, поскольку мы не можем выходить из палаты, в любой момент я могу позвонить и вызвать врача.

Больничная еда блогеру не по вкусу, но эта проблема легко решается:

Скриншот из сюжета ТК «Юрган»

– Тут у каждого свой вкус, лично у меня он почти вернулся и я не очень люблю больничную еду. Благо, спасают доставки. Через охранный пост от родственников до курьерских служб могут передавать что угодно до 18:00 и в течение целого дня разносят по палатам. А в целом, даже если еду не передадут – с ней тут все в целом в порядке.

Лечат Никиту в основном дорогостоящим «Коронавиром», который довольно трудно достать. Кроме этого парень, по его словам, получает несколько уколов:

– Ставят два укола, один в зад и один в живот. В живот разжижающий, в зад от температуры и всего такого

Чувствует себя блогер не так уж плохо, а вот его соседу по палате повезло меньше:

–У мужика-работяги, который со мной лежит, организм не справляется. Ему сегодня подключили кислород и капельницу с иммуноглобулином, вроде как.

Скриншот из сюжета ТК «Юрган»

Одной из самых ужасающих вещей Никита называет влияние коронавируса на разум стариков:

– У каждого второго старика развивается деменция, врачи говорят, постоянно происходят неприятности. К примеру, одна женщина каждые минут 15 кричит, зовет на помощь. Дед какой-то ищет джинсы, хотя сам в них стоит. Совсем старенькая женщина лет 90 и вовсе пошла по коридору в одной кофте гулять. Жуть.

Телеведущий в очередной раз просит людей прививаться: