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Врач рассказал, с какими симптомами простуды нельзя ходить на работу

Врач рассказал, с какими симптомами простуды нельзя ходить на работу

21 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Врач рассказал, с какими симптомами простуды нельзя ходить на работу Фото из архива PG11.ru
Некоторые признаки болезни считаются неопасными

Переменчивая осенняя погода часто провоцирует простудные заболевания. И с некоторыми симптомами точно не стоит ходить на работу, рассказывает глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в интервью радио Sputnik

- Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер. Если состояние тяжелое, если вы себя чувствуете плохо, лучше вызывать врача на дом, – посоветовал врач.

При этом насморк или кашель без других симптомов не являются опасными для окружающих. Однако в любом случае нужно взять консультацию врача и лечить их, иначе могут быть осложения. 

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Здоровье

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