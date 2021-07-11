Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала в эфире о признаке онкологического заболевания кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам. Об этом сообщают «РИА Новости».

По ее словам, речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.

- На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвленные, — пояснила Вертиева.

Медик отметила, что это может свидетельствовать о предраковом состоянии или непосредственно плоскоклеточном раке кожи.

Вертиева также посоветовала мужчинам трепетно заботиться о коже головы, особенно, если волос практически нет.