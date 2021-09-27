Врач назвала 4 продукта, которые вызывают мигрень

Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана Депздрава Москвы Татьяна Вон рассказала о том, что мигрень могут вызывать 4 продукта. Об этом пишет govoritmoskva.ru.

Так, несмотря на то, что мигрень является генетическим заболеванием, у нее есть свои провокаторы.

«Мигрень — это генетическое заболевание, оно передаётся по наследству. Женщины болеют чаще. У мигрени есть провокаторы, например гормональные. При беременности, середина месячных, перед месячными — это гормонально связанное нарушение. Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые».

По словам врача, в случае длительной головной боли необходимо обратиться за консультацией к неврологу.

«При мигрени очень характерна клиническая картина — приступообразная головная боль, сильная по интенсивности. Как правило, сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью, приступ длится от 4 до 72 часов».

По словам Вон, триггерами головной боли также могут стать недосып, погода и чувство голода.