Врач: горячий чай может вызвать рак

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о том, что горячий чай может быть вреден для организма. Об этом пишет Sputnik.

Так, температура чая не должна быть очень высокой.

"По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее – градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо. Я бы рекомендовала подождать минут пять, чтобы не было обжигающего ощущения", – сказала Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметила, что согревающий эффект носит психологический характер.

"Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект", – полагает гастроэнтеролог.

Чтобы разнообразить ощущения и сделать напиток более полезным, врач посоветовала заваривать чай с различными добавками.