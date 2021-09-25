Водка, кабачок и сертификаты: эфир «Поля чудес» к 100-летию Коми оставил зрителей в недоумении

Жители Коми возмутились «невпечатлительными» призами на «Поле чудес», посвящённом 100-летию Республики Коми, сообщает КП.

24 сентября, на телешоу «Поле чудес» выступали только приглашённые участники из Коми, им задавались вопросы на знание архаизмов Русского Севера.

Первый «чёрный ящик» - «сектор приз на барабане» - выпал Сергею Сотникову из Ижмы. Леонид Якубович начал торги за приз с 29 тысяч – размера пенсии Сергея Михайловича, доторговался до 70 тысяч, но пенсионер выбрал приз. В ящике оказался сертификат на двоих в Санкт-Петербург.

Сергей Михайлович известен тем, что благодаря ему в сентябре 2010 года в Ижме в аварийном режиме благополучно приземлился ТУ-154. Ижемец по своей инициативе содержал взлётную полосу, экипаж заметил эту полосу и успешно совершил приземление.

Второй «чёрный ящик» выпал на долю игрока второй тройки – шахтёру Юрию Кузнецову, участник капитал-шоу тоже выбрал приз. Ведущий в своём репертуаре начал торги – деньги вместо приза – предлагал от 40 тысяч до трехразовой зарплаты супруги шахтёра, которая работает медиком. Юрий был непреклонен и получил приз из ящика. Внутри оказалась водка с логотипом передачи и кабачок, с чем участник и покинул тройку игроков.

В сети подарки из «чёрного ящика» вызвали шквал возмущения.