Виктория Лопырева: «Сыктывкар показался райским местом»

В ночь на 6 августа в Сыктывкар прилетела Виктория Лопырёва – известная модель, телеведущая и жена первого зампреда Правительства Коми Игоря Булатова. Виктория начала тур по Коми: успела побывать в этнопарке, Ухте и красивейших местах республики. А еще она успела дать интервью «Про Городу».

Как надолго вы приехали в Коми?

- Пока на неделю: должна лететь на форум по развитию туризма в малых городах. Кстати, форум также пройдёт на Севере России, в моногороде Ковдор, Мурманской области. Актуальная и для Коми тема.

В сториз вы рассказывали, что успели немного погулять по Сыктывкару. Как вы оцениваете наш город? Где успели погулять? Что вам понравилось? Что, наоборот, смутило?

- После Москвы с ее расстояниями и пробками Сыктывкар показался райским местом, где все близко, нет суеты и спешки. Понятно, что прогуливаясь по центральным улицам и знаковым местам, ты видишь парадную сторону города. Так всегда и во всех городах мира. Мне люди очень понравились. Вообще, именно от населения зависит, нравится город или нет. Люди замечательные.

За пару дней вы успели побывать в красивейших местах: парке «Еляты» и финно-угорском этнопарке. Как вы их оцениваете? Есть ли у этих мест настоящий туристический потенциал? Стоит ли ездить сюда или лучше выбрать более известные города для отдыха?

- У Севера, в принципе, есть потенциал, и немалый. Особенно сейчас. И туристам это направление может быть интересно, просто нужно быть активнее и понимать, что если приедет турист, то и денег в городе прибавится, и рабочих мест тоже, и атмосфера станет другой. Вот смотрите: побережье Чёрного моря, куда хотят попасть все. Там, как известно, и сервис хромает, и цены очень высокие, но люди едут, потому что там море и тепло. А чтобы на Север поехали, нужно привлекать тем, чего нет в других местах. В Коми «магнитов для туристов» предостаточно. Но нужна инфраструктура: дорогие, маршруты, отели, рестораны. Также важно показывать не только исторические места и достопримечательности, но и показать людей, которые хорошо делают своё дело, например, создают музеи, проводят мероприятия. Вот, например, мой друг Пьер Кристиан Броше - президент Национальной галереи Республики Коми. Сейчас начинается первая северная биеннале, она привлекла 11 известных художников. Уверена, что многие захотят приехать посмотреть их работы и… сходить в ресторан, театр, купить сувениры… Сейчас, конечно, для внутреннего туризма сложилось поле уникальных возможностей. Закрытие многих стран, сокращение доходов путешественников, глобальный тренд на экологию. Эти возможности надо использовать!

Какие ваши дальнейшие планы изучения Коми? Какие еще места посетите?

- В этот раз успела побывать в Ухте. В планах Воркута - с этим городом связана история моей семьи, да и вообще, для туриста там много интересного, но уже в следующий раз.

Вы говорили, что Коми - чудесный регион, в котором может процветать туризм, и что республику нужно вновь включать в федеральную повестку. Как, вы думаете, это можно сделать? За счет чего можно развивать туризм в нашем регионе?

- Мы живем во времена серьезной конкуренции - и регионы не исключение. Надо звучать на федеральном уровне, приглашать экспертов, бизнес, делать проекты-ледоколы. Это не гордыни ради, это для привлечения в Коми инвестиций и федеральных ресурсов.

Интересуетесь ли вы мини-футболом? Если да, знали ли вы о сыктывкарской команде «Новая генерация»? Что думаете о ней?

- Если честно, то нет, и с клубом не знакома. Много слышала про легендарную команду по бенди «Строитель». Мини-футбол в северных регионах очень хорошо развивается, например, в Норильске. Беру на заметку, с радостью схожу на матч, если команда будет не против.

Многие говорят, что находиться так долго вдали от мужа тяжело. Что вы скажете на этот счет? Как вы с Игорем переживаете длительные разлуки?

- Это очень тяжело, но мы семья и должны поддерживать друг друга, хотя на расстоянии это очень непросто. Спасибо современным технологиям и связи, удаётся организовать быт семьи на две страны. Русские женщины со всем справятся. Так случилось, что я сейчас живу и работаю за рубежом - я посол российского павильона на Всемирной выставке Expo2020, а муж трудится в республике. Очень тяжело. Я скучаю и сын тоже. Игорь не часто к нам прилетает, но что делать? Такой период. Возможно, со временем я чаще смогу быть рядом с мужем. Очень хочется быть вместе.

В этом году Республика Коми отмечает 100-летний юбилей. Как вы оцениваете подготовку властей к этому празднику? Достаточно ли, по вашему мнению, выполнено мероприятий (включая в Москве и Питере)? Помогли ли мероприятия в Москве и в Питере прорекламировать республику?

- В Петербурге не была, а вот программа в Москве очень понравилась. Работа была проделана колоссальная, хотела бы всех причастных поблагодарить, всех организаторов, коллективы культуры. Очень достойно представили республику. Я в восторге от местного коллектива «Асья Кыа». Даже пригласила их выступить в Дубае на международном фестивале «Матрешка». Вообще, должна сказать, что такого рода мероприятия очень позитивно отражаются на имидже региона. Возможно, жителям республики это не очень заметно, но круто же, что, во-первых, многие просто узнали, где находится Коми, а во-вторых, чем чаще на слуху будет республика, тем больше будет интереса извне. Цепочка турист-инвестор - это рабочая схема для всего мира. У меня большой опыт работы по продвижению нашей страны за рубежом и я точно знаю, что у Коми большой потенциал и нужно приложить немного усилий, чтобы конкурировать с лидерами в этом направлении. И хотела бы добавить, что эффект от таких мероприятий небыстрый, но учитывая ту обратную связь, которую я получала (наверное, тысячи сообщений) - все удалось на славу!

Что вы пожелаете жителям Коми в честь 100-летнего юбилея республики?