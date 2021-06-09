В Сыктывкаре опрокинулся пассажирский автобус

В Сыктывкаре на выезде с улицы Ручейной опрокинулся пассажирский автобус. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.

Как рассказала сыктывкарка, авария произошла ранним утром, на выезде с улицы Ручейная возле торгового центра, который в народе называют «тетрис».

- «Пазик» лежал посередине дороги и практически перекрыл все движение. Я так поняла, что он ехал в сторону Дырноса, - рассказала очевидица.

Девушка утверждает, что вокруг места ДТП столпилось много людей, в том числе и сотрудники ДПС. Подробности происшествия выясняются. Портал PG11.ru запросил информацию у ГИБДД, на момент публикации ответа не поступило.

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